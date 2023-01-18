Когда АВТОВАЗ выпустит новую старую LADA Niva Sport с «легковым» мотором

«Нивовский» 1,7-литровый 83-сильный двигатель ругали за то, что ему не хватает тяги. К чести завода надо сказать, что он работал над решением проблемы. Например, еще в 2014 году собрали опытный образец, оснащенный 1,3-литровым наддувным «дизелем» FIAT MultiJet мощностью 85 «лошадей». С размещением под капотом проблем не возникло, но там не осталось места для «запаски». Кроме того, нужно было менять и «раздатку», так как она не выдерживала крутящий момент. В общем, со всеми переделками цена оказалась солидной, поэтому на конвейер автомобиль не попал.

А недавно в Сети появилась информация, что «Нива» получит 16-клапанный 1,8-литровый агрегат мощностью 122 л. с. Речь идет о двигателе ВАЗ−21179, который появился в 2016 году и устанавливался на Vesta и XRAY. Вот это уже реально.

Дело в том, что сейчас АВТОВАЗу необходимо расширять модельный ряд и появление такой модификации пришлось бы кстати. Да и все технические решения, чтобы «запихнуть» современное «сердце» в морально устаревший кузов, уже есть. Например, у тольяттинской компании «Супер-Авто», выпускающей «спортивные» Niva мелкими партиями.