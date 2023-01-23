Кроссовер Geely Tugella признан самым лучшим китайским автомобилем в России

Фото: АвтоВзгляд
Третий год подряд кросс-купе Geely Tugella признается лучшим китайским автомобилем на российском рынке. К такому мнению вновь пришли профильные эксперты, блогеры и автожурналисты, среди которых, в частности, оказались и редакторы портала «АвтоВзгляд».
Лика Затворная

Согласно результатам опроса, инициированного нашими коллегами из издания «Китайские автомобили», лучшим из лучших по итогам 2022 года снова стал кроссовер Geely Tugella. Автомобиль набрал наибольшее количество баллов среди всех представленных в России моделей из КНР.

«Тугелла», обогнав свыше двух десятков конкурентов-соотечественников, получила 51 балл. Второе место эксперты авторынка отдали кроссоверу Chery Tiggo 8 Pro Max, заработавшему 34 очка. Замкнул тройку лидеров Haval Dargo с результатом в 33 балла.

В пятерку лучших «китайцев» на российском рынке также вошли премиальный электрокроссовер Voyah Free, которому досталось 24 голоса, и паркетник Changan Uni-K, набравший 22 балла.

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23 января 2023
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