Chery разрешили ввозить в Россию седаны Arrizo и Omoda S5

Опубликован ОТТС на Chery Arrizo 5 Plus, Chery Arrizo 6 и Omoda S5. С технической точки зрения это один и тот же автомобиль, но в немного разных «упаковках». Колесная база новинки 2650 мм. Фактически она будет прямым конкурентом LADA Vesta — у нее между осями 2635 мм. Общая длина кузова Arrizo/Omoda примерно на 200 мм больше, чем у тольяттинского седана. Под капотом обоих авто будет располагаться единственно возможный мотор — полуторалитровая атмосферная «бензинка» мощностью 110 л. с. О богатстве вариантов трансмиссии тоже не стоит мечтать: предусмотрен лишь передний привод с вариатором.

Комплектации моделей, судя по всему, будут достаточно богатыми. В «базе» упоминается «электропакет», комплект подушек безопасности, «кондей» и простенькая аудиосистема. Среди дополнительных опций названы люк, электрообогревы руля, ветрового стекла и задних сидений, камера заднего вида, система бесключевого доступа и запуска двигателя, беспроводная зарядка мобильного телефона, круиз-контроль, электропривод передних сидений и прочие опции.

По поводу цен на Chery Arrizo 5 Plus, Chery Arrizo 6 и Omoda S5 пока ничего определенного сказать нельзя. В Китае Chery Arrizo 5 Plus стоит, в пересчете на рубли, порядка 800 000. Исходя из этого можно предположить, что на российском рынке китайцы заломят за него не менее 2 млн. рублей. А ценник на «премиальную» Omoda S5 вообще может зашкалить за 3 млн. рублей.