Завод Hyundai в Шушарах еще не умер

Фото hyundai.ru
Как показывает практика, эмоциональные решения далеко не всегда оказываются правильными. Особенно в бизнесе. В результате массовый исход из России автомобильных брендов не нанес, по сути, заметного вреда россиянам. Качественного влияния на снижение доступа граждан к мобильности это не оказало. Тем более, что взамен ушедших брендов, наш рынок стремительно заполнили авто из Поднебесной. Портал «АвтоВзгляд» предполагает, что осознавая серьезность угрозы со стороны Китая, корейские автомобильные бренды начинают готовить почву для своего возвращения.
Егор Васильев

Российский рынок стремительно заполняется «китайцами», чьи разнообразие и технологическая продвинутость начинают представлять серьезную угрозу для мирового автопрома. Похоже, что это стали осознавать и те, кто в попытках сохранить лицо перед возмущенной международной общественностью не просто ушел из РФ, но и бросил здесь свое производство. На которое совсем недавно возлагал большие надежды. И эти, помноженные на ноль, инвестиции мотивируют руководство компаний предпринимать меры по их оживлению.

Так, директор департамента закупок Hyundai Motor Чон Хенчхоль заявил, что марка ведет диалог с Минпромторгом и правительством Петербурга, обсуждая вопрос о вреанимации питерского завода. По его словам, бренд «находится в каждодневном поиске решения, как начать работу». Напомним, что до кризиса с корейского конвейера в Шушарах сходили Solaris, Creta и Kia Rio (проектная мощность производства — более 200 000 машин в год, на нем было зянято более 2000 человек).

Портал «АвтоВзгляд» напоминает, что в данный момент предприятие функционирует в ограниченном режиме, выпуская комплектующие для техобслуживания уже проданных авто. Кроме того, тут штампуют детали, сваривают и окрашивают кузова для сборочной площадки Hyundai Solaris в Казахстане, сообщает ресурс «Фонтанка.ру».

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30 января 2023
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