Российский рынок стремительно заполняется «китайцами», чьи разнообразие и технологическая продвинутость начинают представлять серьезную угрозу для мирового автопрома. Похоже, что это стали осознавать и те, кто в попытках сохранить лицо перед возмущенной международной общественностью не просто ушел из РФ, но и бросил здесь свое производство. На которое совсем недавно возлагал большие надежды. И эти, помноженные на ноль, инвестиции мотивируют руководство компаний предпринимать меры по их оживлению.

Так, директор департамента закупок Hyundai Motor Чон Хенчхоль заявил, что марка ведет диалог с Минпромторгом и правительством Петербурга, обсуждая вопрос о вреанимации питерского завода. По его словам, бренд «находится в каждодневном поиске решения, как начать работу». Напомним, что до кризиса с корейского конвейера в Шушарах сходили Solaris, Creta и Kia Rio (проектная мощность производства — более 200 000 машин в год, на нем было зянято более 2000 человек).

Портал «АвтоВзгляд» напоминает, что в данный момент предприятие функционирует в ограниченном режиме, выпуская комплектующие для техобслуживания уже проданных авто. Кроме того, тут штампуют детали, сваривают и окрашивают кузова для сборочной площадки Hyundai Solaris в Казахстане, сообщает ресурс «Фонтанка.ру».