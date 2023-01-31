АВТОВАЗ рассказал о грядущем преемнике LADA XRAY

В настоящий момент Волжский автозавод ведет подготовку к запуску новой модели, призванной заменить канувший в Лету «Иксрей». Автомобиль увидит свет уже в следующем году.

«Смену LADA XRAY мы планируем к 2025 году. Это будет автомобиль В-класса, причем во всех кузовах! Речь идет о седане, универсале и даже кросс-версии. Запуск запланирован в Тольятти», — заявил «АвтоВзгляду» топ-менеджер АО «АВТОВАЗ» Дмитрий Костромин.

Кроме того, идет работа над выпуском паркетника на базе флагманской LADA Vesta, чей дебют также должен состояться в 2025 году. По словам нашего собеседника, «это будет нечто приближенное к кроссоверу, но совершенно новое».