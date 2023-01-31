Новая LADA Vesta поступит в продажу с ABS, но без «планшета» и АКП

Несмотря на то, что компания Bosch со своими ABS фактически является монополистом на мировой арене, обновленная LADA Vesta получит антиблокировочную тормозную систему от альтернативного поставщика из Китая.

«В ближайшие недели мы расскажем о том, с каким оснащением выйдет Vesta на рынок. К сожалению, нельзя не учитывать санкции и дефицит микрочипов, поэтому на первоначальном этапе автомобиль будет без мультимедийного комплекса, так называемого планшета, но зато получит в базе подушки безопасности и ABS. Испытания успешно пройдены, система в полной мере доказала свою надежность и ресурсопригодность», — сообщил «АвтоВзгляду» Дмитрий Костромин.

Первые машины, сошедшие с конвейера в Тольятти, куда производство Vesta перенесено из Ижевска по экономическим соображениям, будут доступны исключительно с механической коробкой передач.

Впрочем, по словам топ-менеджера, «позднее линейку модели пополнят модификации с вариатором и двигателем Евро−5». Как, собственно, обзаведутся седаны и мультимедиа-планшетом, но в обозримой перспективе: «после того, как будут достигнуты договоренности с локальными производителями и потенциальными партнерами из дружественных стран».