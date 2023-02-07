Сколько автомобилей, ввозимых по параллельному импорту, продается в России

Если в начале прошлого года в Необъятной выпускалось 82% машин от общего объема рынка новых легковушек, то теперь этот показатель снизился до 61%. Разумеется, и соотношение отечественных и иностранных брендов в этом разрезе было другим: на российские марки приходилось 20%, на зарубежные — 62%. Но из-за обострившегося украинского конфликта многие производители поставили свои предприятия на паузу или вовсе перепродали. И теперь мы имеем то, что имеем.

У кого-то может возникнуть вопрос, откуда же тогда взялись 20% локализованных «иностранцев», если все поуходили. Объясняем. Во-первых, свою работу не прекращал тульский завод Haval. Во-вторых, уже успели перестроиться «мультибрендовые» гиганты — в частности, «Автотор». Калининградское предприятие, напомним, «запартнерилось» с китайцами и даже стало дистрибьютором марки Kaiyi. В-третьих, за другую команду теперь выступает бывший завод Renault, ставший «Москвичом», да и появились новые игроки типа Evolute. Пусть их и немного, но свою лепту они вносят.

Что же касается импорта, то его доля — несложно посчитать — выросла с 18% до 39%. Но, конечно, далеко не весь этот объем обеспечивается «серыми» поставками. «Параллельные» машины составили лишь 8% от всех проданных в январе. Остальные — а именно 31% — это автомобили, прибывшие по «официальным» каналам. То есть Chery, Geely, Changan и иже с ними.