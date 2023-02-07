Почему многие новые автомобильные бренды в России ждет провал

До известных событий прошлого года лишь немногие российские граждане знали, что в Иране есть собственный автопром. Теперь же об этом известно всем. Более того: примерно через три месяца персы предложат нам свои машины. Например, компания Saipa привезет кросс-хетчбэк Quik и седаны Saina и Shahin. Разберемся, что же ждет их в России.

Quik и Saina базируются на «тележке» X200. В ее основе — очень древняя платформа, которую создали инженеры Kia, Ford и Mazda. Так появился Ford Fiesta первого поколения, а позже и малолитражка Kia Pride. Теперь разработку во всю используют иранцы. В качестве силового агрегата они предлагают бензиновый 1,5-литровый мотор с отдачей в 87 л. с., работающий в паре с пятиступенчатой «механикой» или вариатором.

Судя по всему, новинки рынка играют в том же классе, что и LADA Granta. Вот только ценник будет выше, поскольку «иранцев» станут завозить в страну, а не собирать в РФ. А раз так, то «Гранта» победит в этой борьбе, ведь тольяттинский автомобиль гораздо понятнее нашему покупателю, да и с запчастями проблем нет.

Более крупная четырехдверка Shahin — самая современная разработка Saipa. Ее создали на локализованной «тележке» Toyota B, на которой построена Toyota Corolla E160. Напомним, что такую «японку» выпускали с 2015 года.