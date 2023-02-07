Почему многие новые автомобильные бренды в России ждет провал

До известных событий прошлого года лишь немногие российские граждане знали, что в Иране есть собственный автопром. Теперь же об этом известно всем. Более того: примерно через три месяца персы предложат нам свои машины. Например, компания Saipa привезет кросс-хетчбэк Quik и седаны Saina и Shahin. Разберемся, что же ждет их в России.
Quik и Saina базируются на «тележке» X200. В ее основе — очень древняя платформа, которую создали инженеры Kia, Ford и Mazda. Так появился Ford Fiesta первого поколения, а позже и малолитражка Kia Pride. Теперь разработку во всю используют иранцы. В качестве силового агрегата они предлагают бензиновый 1,5-литровый мотор с отдачей в 87 л. с., работающий в паре с пятиступенчатой «механикой» или вариатором.
Судя по всему, новинки рынка играют в том же классе, что и LADA Granta. Вот только ценник будет выше, поскольку «иранцев» станут завозить в страну, а не собирать в РФ. А раз так, то «Гранта» победит в этой борьбе, ведь тольяттинский автомобиль гораздо понятнее нашему покупателю, да и с запчастями проблем нет.
Более крупная четырехдверка Shahin — самая современная разработка Saipa. Ее создали на локализованной «тележке» Toyota B, на которой построена Toyota Corolla E160. Напомним, что такую «японку» выпускали с 2015 года.
Под капотом — 1,5-литровый наддувный мотор с отдачей в 112 л. с. Пока он работает только в паре с «механикой». Появление «автомата» ожидается в будущем. Предположим, что если ценник перевалит за 1 500 000 рублей, то продажи не будут бить рекорды, а лишь покроют затраты на сертификацию. За такие деньги лучше выбрать LADA Vesta или подержанный европейский седан.
Китайский автопроизводитель BAW может привезти к нам самые разные транспортные средства: электрические ситикары S3 и S5, пикап Calories, минивэн Ace и внедорожник BJ212 Sniper. Из всего набора нам интересен только «проходимец», но это аналог УАЗ−469. Изначально его разрабатывали для армии, а на конвейер модель встала еще в 1965 году. В 2008 году военные перестали закупать «всепролазу», но BAW продолжил выпуск и совершенствование «Снайпера».
Под его капотом — лицензионный мотор Mitsubishi объемом 2,4 л мощностью 211 сил. Полный привод — классический Part Time с понижающей передачей. Тут все зависит от цены. Наши граждане не захотят выкладывать несколько миллионов рублей за машину уровня «Хантера», но с более богатым оснащением. Лучше уж купить «Патриот».
Еще один автопроизводитель из Поднебесной — BYD — имеет в своем арсенале гамму вполне современных седанов и кроссоверов, которые завозят к нам по неофициальным каналам. Однако вряд ли инновационные модели будут популярны у потребителей. Они слишком дороги, да и дорожный просвет седанов маловат. А электрический Seal, который прочат в конкуренты «Тесле», приживется лишь в гараже богатого человека.
Вспомним и бренд Kaiyi. Чтобы покупатели обратили на него внимание, потребуется масштабная рекламная кампания. Иначе — никто не выговорит это название. Что уж говорить про успехи продаж. Хотя тут и машины оносительно современные, и цены приемлемые.