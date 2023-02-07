Ведра Дуремара, или Как Sollers празднует выпусск 1111 китайского фургона

Sollers, в объятиях которого скончались все партнеры (Ford, Mazda, SsangYong, Toyota, FIAT), тоже обзавелся «китайцами» и сымитировал производство, наклеивая свое бесценное имя на фургоны JAC, тем самым легализуя эмигрантов максимально убедительно — с паспортом гражданина России.

Озираясь на общественную реакцию и видя, что безразличная публика готова обманываться происхождением автомобилей, Sollers развивает успех и начинает придумывать праздники для иностранцев, чтоб впредь они чувствовали себя, как дома. Китайский новый год, пожалуй, не подойдет. А вот в меру нейтральная сказка «Тысяча и одна ночь» вполне пригодится. Поэтому на фабрике по наклеиванию логотипов случилось торжество — паспортом гражданина России обзавелся 1001-й китайский JAC.

Не до конца чувствуя уверенность в содеянном и предусмотрительно избегая возможных обвинений в плагиате, Sollers чуть подправил количество сказок, и отпраздновал 1111-го «китайца» с русскими документами. Чтобы не пугать страну, на парадных фотографиях счастливого «китайца» указано, что автомобиль не российский, а татарский.

Поскольку теребить страну достижениями, выдумывая информационные поводы для ассимилированных китайцев, предстоит с нарастающей настойчивостью, следующей причиной торжества вполне может стать цифра в 10 000 ведер, упомянутых Дуремаром в старом фильме про Буратино.