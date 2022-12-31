Обходит с флангов: как китайская JAC собирается покорить российских водителей

Если взглянуть на приключения китайцев в России беспристрастно, то становится очевидно — из полутора десятков брендов Поднебесной, рванувших за своей долей сокровищ в нашу обезавтомобиленную страну, подавляющее большинство действует шаблонно. Они, не мудрствуя лукаво, экспортируют свою продукцию и реализуют ее за невероятные деньги, пользуясь отсутствием конкуренции и ажиотажным спросом. Почему невероятные? Ну попробуйте представить себе, что год назад вам попытались бы впарить кроссовер родом из Поднебесной за 4 миллиона рублей. Разве вы не развернулись бы и не покинули в гневе автосалон, честя на все корки потерявших разум дилеров?

Китайские компании довольствуются тем, что взвинчивают цены, не открывая в России своего производства и, за редким исключением, даже не стремясь превысить мизерные показатели реализации прошлого года. Из общего ряда выбивается разве что Haval, заимевший собственный работающий завод под Тулой. Но и он как-то не демонстрирует отчаянного роста продаж — за 11 месяцев им реализовано по данным агентства «Автостат» на 6,7% меньше, чем в 2021 году.

И все же есть еще одна маленькая, но очень хитрая птичка, которая играет свою собственную партию и, возможно, имеет большие шансы на ошеломительный успех. Это компания JAC, которая в своей истории занималась всем, что только можно придумать — от двигателей и комплектующих до погрузчиков, автобусов и грузовиков. К выпуску легковых авто она приступила всего каких-то 20 лет назад. Поэтому на равных соперничать с монстрами автомобильной индустрии Китая ей нелегко, пусть даже с ней сотрудничают такие специалисты, как итальянец Даниэль Гальоне — бывший дизайнер Maserati и Alfa Romeo. Тактика компанией из Хэфэя была выбрана нетривиальная.