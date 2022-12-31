Обходит с флангов: как китайская JAC собирается покорить российских водителей

Если взглянуть на приключения китайцев в России беспристрастно, то становится очевидно — из полутора десятков брендов Поднебесной, рванувших за своей долей сокровищ в нашу обезавтомобиленную страну, подавляющее большинство действует шаблонно. Они, не мудрствуя лукаво, экспортируют свою продукцию и реализуют ее за невероятные деньги, пользуясь отсутствием конкуренции и ажиотажным спросом. Почему невероятные? Ну попробуйте представить себе, что год назад вам попытались бы впарить кроссовер родом из Поднебесной за 4 миллиона рублей. Разве вы не развернулись бы и не покинули в гневе автосалон, честя на все корки потерявших разум дилеров?
Китайские компании довольствуются тем, что взвинчивают цены, не открывая в России своего производства и, за редким исключением, даже не стремясь превысить мизерные показатели реализации прошлого года. Из общего ряда выбивается разве что Haval, заимевший собственный работающий завод под Тулой. Но и он как-то не демонстрирует отчаянного роста продаж — за 11 месяцев им реализовано по данным агентства «Автостат» на 6,7% меньше, чем в 2021 году.
И все же есть еще одна маленькая, но очень хитрая птичка, которая играет свою собственную партию и, возможно, имеет большие шансы на ошеломительный успех. Это компания JAC, которая в своей истории занималась всем, что только можно придумать — от двигателей и комплектующих до погрузчиков, автобусов и грузовиков. К выпуску легковых авто она приступила всего каких-то 20 лет назад. Поэтому на равных соперничать с монстрами автомобильной индустрии Китая ей нелегко, пусть даже с ней сотрудничают такие специалисты, как итальянец Даниэль Гальоне — бывший дизайнер Maserati и Alfa Romeo. Тактика компанией из Хэфэя была выбрана нетривиальная.
– А где наша гвардия? Гвардия где?
– Очевидно, обходит с флангов…
– Кого?
– Всех!
Фронтальный удар — немудрящий завоз автомобилей, изготовленных в Китае — это всего лишь отвлекающий маневр. Поэтому и уровень продаж невысок. В общей сложности лифтбэков J7, кроссоверов S3 и JS6, пикапов T6 и даже электромобилей iEV7S за 11 месяцев было продано нашим соотечественникам 1484 штук. Такой результат позволил JAC занять более, чем скромное 17 место среди всех брендов, уступив даже тем, что покинули нашу страну — например, Renault и VW. Но упор, видимо, был сделан на другое — а именно, на гвардию, которая обходит с флангов.
Во-первых, уже семь лет идет крупноузловая сборка моделей J7 и T6 на заводе «СарыаркаАвтоПром» в Казахстане: под самым нашим боком. Мощности предприятия позволяют выпускать более 60 тысяч автомобилей, хотя полностью задействовать их китайцы не смогут, так как на конвейере прижились и другие автобренды. Но это еще не все.
Брошенный компанией Renault завод «Автофрамос» поспешно подобран правительством Москвы. Он будет выпускать кроссоверы «Москвич−3», которые по сути являются моделью JAC JS4 и отличаются от нее исключительно отечественным шильдиком. На следующий год «Москвичей» планируется наштамповать до 50 тысяч штук.
Точно такой же фокус китайская компания собирается провернуть и с группой Sollers, которая вынуждена чем-то замещать покинувший нашу страну Ford Transit. В каталоге ее предложений появились грузовички «Соллерс Арго» и фургоны «Соллерс Атлант». За этими названиями скрываются JAC N25/N35 и JAC Sunray. В планах по их производству на следующий год также значатся 50 тысяч машин.
Учитывая странное расположение, которое испытывают к хэфэйскому автомобилестроителю наши власти, нисколько не удивлюсь, если этой компании будут переданы также питерские заводы Nissan и Toyotа, оставленные своими хозяевами на произвол судьбы, а также до кучи подмосковное предприятие Mercedes-Benz. Вот будет номер, если хитрая тактика JAC позволит ей вчистую переиграть на российском поле всех своих соплеменников-конкурентов.