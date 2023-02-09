БелАЗ представил новый «бездорожник» из российских комплектующих

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Белорусы выпустили «антисанкционную» модель, которой стал карьерный самосвал МоАЗ−75053 грузоподъемностью 25 тонн. Примечательно, что при разработке автомобиля были использованы локальные комплектующие, а также запчасти из России и Китая.
Мирон Горин

​Новинка встанет на конвейер «белазовского» филиала в городе Могилев. Речь идет о полноприводной машине, построенной на базе «большегруза» МоАЗ−75050, который предназначен для работ при строительстве, а также в горнодобывающей промышленности, причем в самых суровых эксплуатационных условиях, включая экстремальное бездорожье.

В настоящий момент прототип проходит комплексные испытания и процесс сертификации.

Автомобиль укомплектован турбодизелем о 380 «лошадях», состыкованным с классическим гидротрансформатором. Модель обладает защитой от обмерзания, функцией полной выгрузки грунта, а также системой автоматической диагностики узлов и агрегатов.

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9 февраля 2023
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