5 самых продаваемых подержанных электромобилей в России

Стоит отметить, что продажи электротранспорта в России растут из года в год. Так, по информации аналитиков «Авито Авто», три года назад объем реализации подержанных электромобилей увеличился в два раза, а также втрое — в 2021 году. Что касается ушедшего года, то «бэушные» электрокары, как уже было сказано, продемонстрировали рост без малого на 50%. Средняя стоимость переходящих из рук в руки машин, питающихся от розетки, достигла отметки в 1 899 000 рублей.

«Доля электромобилей с пробегом составляет 0,24% от всех реализованных автомобилей с пробегом в 2022 году. Для сравнения: в 2021 году показатель был на уровне 0,15%. В настоящий момент доступно свыше 4000 объявлений о продаже авто с электрическим двигателем в разных ценовых категориях», — сообщили порталу «АвтоВзгляд» специалисты «Авито Авто».

Бестселлером среди подержанных «электровозов» по-прежнему остается видавший жизнь компактный Nissan Leaf, чья доля в сегменте составляет 45,5%. Модель, вероятно, приобретают из-за доступности прайсов и проверенной годами надежности. Средний чек на японский электрокар нынче составляет 655 000 рублей.