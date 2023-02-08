5 самых продаваемых подержанных электромобилей в России

Стоит отметить, что продажи электротранспорта в России растут из года в год. Так, по информации аналитиков «Авито Авто», три года назад объем реализации подержанных электромобилей увеличился в два раза, а также втрое — в 2021 году. Что касается ушедшего года, то «бэушные» электрокары, как уже было сказано, продемонстрировали рост без малого на 50%. Средняя стоимость переходящих из рук в руки машин, питающихся от розетки, достигла отметки в 1 899 000 рублей.
«Доля электромобилей с пробегом составляет 0,24% от всех реализованных автомобилей с пробегом в 2022 году. Для сравнения: в 2021 году показатель был на уровне 0,15%. В настоящий момент доступно свыше 4000 объявлений о продаже авто с электрическим двигателем в разных ценовых категориях», — сообщили порталу «АвтоВзгляд» специалисты «Авито Авто».
Бестселлером среди подержанных «электровозов» по-прежнему остается видавший жизнь компактный Nissan Leaf, чья доля в сегменте составляет 45,5%. Модель, вероятно, приобретают из-за доступности прайсов и проверенной годами надежности. Средний чек на японский электрокар нынче составляет 655 000 рублей.
Второе место по популярности у нашего брата досталось американской Tesla Model 3 со средней стоимостью в 3 750 000 рублей. Доля модели в сегменте продаж электромобилей с пробегом составила 9,4%. Похоже, не боится русский человек, что машина загорится или не сработает «автопилот».
Замкнул тройку лидеров еще один электрокар от Илона Маска — Tesla Model S с долей в 4,1%. Автомобиль покупают в среднем за 3 650 000 рублей. Любопытно, что раньше модель стоила дороже «родственника» с индексом 3. Да, времена меняются и явно не в лучшую сторону…
На четвертой позиции среди наиболее востребованной у россиян электрической «бэушки» разместился кроссовер Tesla Model Y. На заокеанский SUV пришлось 3,7% от общего объема реализованных в России электрокаров с пробегом. Средний прайс на авто составил 6 000 000 рублей. Венчает ТОП−5 «самых-самых» в нашем электрорейтинге немецкий Volkswagen ID.4, откусивший 3,5-процентную долю в сегменте. Этот компактный кроссовер в среднем приобретают за 3 500 000 рублей.
Стоит добавить, что скоро автопарк подержанных машин на электротяге пополнят недорогие русско-китайские Evolute, а также чисто китайские Skywell и премиально-китайские Hongqi. Что ж, ждем очередного подорожания электричества в стране.