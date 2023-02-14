АВТОВАЗ не сможет выпустить новую LADA Niva Sport вовремя

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LADA Niva Sport с более мощным мотором появится не раньше 2024 года. Хотя ранее предполагалось, что инженеры смогут подготовить такую версию «бездорожника» уже в 2023-м, так как у тольяттинских тюнинговых ателье есть опыт по пересадке «сердца» популярной «Ниве».
Виктор Васильев

Как выяснила редакция портала Quto.ru, процесс внедрения нового агрегата затягивается. По состоянию на февраль по этому проекту нет даже готового технического решения.

Напомним, что просто так под капот «Нивы» новый мотор не установить. Поэтому сначала спортивную версию могут вообще выпустить со старым двигателем объемом 1,7 литра, и только после внедрить 1,6-литровый 90-сильный «восьмиклананник» серии 11182. У него необходимо переделать поддон картера, систему выпуска и многое другое.

Кроме этого, автомобиль получит блокируемый четырехсаттелитный дифференциал, а балку моста усилят. Раздаточная коробка обзаведется электроприводом блокировки. Внедорожник поставят на 17-дюймовые колеса, поэтому из-под капота исчезнет запаска, вместо которой разместят ремкомплект.

Известно также, что обкатывать технические решения будут на мелких сериях полноприводников, поэтому производством займется подразделение LADA Sport.

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14 февраля 2023
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