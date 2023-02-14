АВТОВАЗ не сможет выпустить новую LADA Niva Sport вовремя

Как выяснила редакция портала Quto.ru, процесс внедрения нового агрегата затягивается. По состоянию на февраль по этому проекту нет даже готового технического решения.

Напомним, что просто так под капот «Нивы» новый мотор не установить. Поэтому сначала спортивную версию могут вообще выпустить со старым двигателем объемом 1,7 литра, и только после внедрить 1,6-литровый 90-сильный «восьмиклананник» серии 11182. У него необходимо переделать поддон картера, систему выпуска и многое другое.

Кроме этого, автомобиль получит блокируемый четырехсаттелитный дифференциал, а балку моста усилят. Раздаточная коробка обзаведется электроприводом блокировки. Внедорожник поставят на 17-дюймовые колеса, поэтому из-под капота исчезнет запаска, вместо которой разместят ремкомплект.

Известно также, что обкатывать технические решения будут на мелких сериях полноприводников, поэтому производством займется подразделение LADA Sport.