5 мифов о свечах зажигания, которые очень дорого обходятся водителям

Свечи зажигания устроены предельно просто, поэтому придумать нечто кардинально новое нереально. Но ради звонкой монеты — надо. Вот инженеры и маркетологи выкручиваются, как могут.

Например, в продаже сейчас есть модели с двумя и более электродами. По заверениям производителя, они увеличивают мощность мотора, потому как эффективнее воспламеняют топливо-воздушную смесь. На самом деле искра бьет только в один электрод. Остальные делают для большей долговечности расходника. Так что отдача двигателя из-за этого не растет.

У некоторых изделий, на боковых или центральных электродах расположены специальные прорези. Многие «бывалые» рулевые уверены, что такое решение увеличивает число искр. На самом же деле это сделано, как и в первом случае, лишь для увеличения ресурса.

А еще в автомагазинах можно встретить экземпляры с конусным резонатором вокруг основного электрода. Продавцы уверяют, что так формируется факельный эффект, за счет чего снижается расход топлива. В реальности же процесс воспламенения идет как вспышка и свеча не может ее куда-либо направить. Так что это просто повод «запудрить» мозги водителю.