5 мифов о свечах зажигания, которые очень дорого обходятся водителям

Свечи зажигания устроены предельно просто, поэтому придумать нечто кардинально новое нереально. Но ради звонкой монеты — надо. Вот инженеры и маркетологи выкручиваются, как могут.
Например, в продаже сейчас есть модели с двумя и более электродами. По заверениям производителя, они увеличивают мощность мотора, потому как эффективнее воспламеняют топливо-воздушную смесь. На самом деле искра бьет только в один электрод. Остальные делают для большей долговечности расходника. Так что отдача двигателя из-за этого не растет.
У некоторых изделий, на боковых или центральных электродах расположены специальные прорези. Многие «бывалые» рулевые уверены, что такое решение увеличивает число искр. На самом же деле это сделано, как и в первом случае, лишь для увеличения ресурса.
А еще в автомагазинах можно встретить экземпляры с конусным резонатором вокруг основного электрода. Продавцы уверяют, что так формируется факельный эффект, за счет чего снижается расход топлива. В реальности же процесс воспламенения идет как вспышка и свеча не может ее куда-либо направить. Так что это просто повод «запудрить» мозги водителю.
В последнее время стали встречаться модели, имеющие выводы с напайками из дорогих металлов вроде вольфрама, иридия или палладия. Многие верят, что после их установки автомобиль будет «летать». На самом деле ничего подобного не произойдет. Искра в таких запчастях действительно имеет большую стабильность, но на крутящем моменте это никак не отражается. Единственный плюс — увеличенный срок службы.
Наконец, существуют и плазменные детали, за которые простят большие деньги. Здесь заметим, что любая свеча представляет собой своего рода плазменный генератор, поскольку искровой разряд — это холодная плазма в чистом виде. Поэтому абсолютно любой такой расходник можно назвать плазменным. И в данном случае «плазма» — чистой воды маркетинг. Пустой, но беспощадный к кошельку водителя.
Так что не стоит верить гаражным сказкам и рекламе. Переплачивать за мнимые новые технологии смысла нет. Проще и дешевле поставить обычные запчасти и менять их по мере необходимости.