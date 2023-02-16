В России могут отказаться от электрокаров в пользу водородных авто

ФГУП «НАМИ» — ведущий отечественный инжиниринговый центр, уже сейчас предлагающий полный цикл производства продукции для автомобилестроения. Об этом заявил Николай Шмидт, заместитель директора организации, на пресс-конференции, посвященной предстоящей выставке коммерческой техники Comtrans в «Экспоцентре».

Напомним, что самая знаменитая разработка центра — представительский седан Aurus. У него есть не только товарная версия, но и прототип Aurus Hydrogen. Там нет тяжелого мотора V8 и автоматической коробки передач, а тяговая батарея совсем небольшая. Зато имеются водородные баллоны, электрохимический генератор и инвертор. То есть седан довольно тяжелый.

Однако если установку сделают более компактной, то ее можно будет интегрировать как в легковушку, так и в коммерческую «полуторку». Что даст толчок развитию «зеленых» транспортных средств. Не исключаем, что на выставке Comtrans предприятие покажет свои наработки в этой области.