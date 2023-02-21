Производство системы ABS начнется в России уже в этом году

Как сообщает ТАСС, чиновник дал утвердительный ответ на вопрос о том, появится ли до конца года в стране производство ABS. Однако он не назвал конкретный месяц, когда установка данного помощника водителю может снова стать обязательной для отечественных автомобилей. «Не назову конкретно месяц, но до конца года производители компонентов обещали уже сформировать программу по российскому ABS. Исходя из этого, мы его вернем на круги своя», — сказал г-н Мантуров.

Предположим, что речь идет об организации локальной сборки этого важного автокомпонента. Но партнером выступит одна из китайских компаний. О собственной разработке речи не идет, поскольку запуск отечественного решения потребовал бы колоссальных инвестиций и времени.

Напомним, что Правительство РФ ранее продлило упрощенные требования к сертификации машин до 1 июня 2023 года. Разрешено выпускать транспортные средства всех экологических классов и не оснащать их антиблокировочной системой тормозов.