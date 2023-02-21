Российские дилеры начали перепродавать «серые» автомобили друг другу

Российские автодилеры, столкнувшиеся с серьезными проблемами, когда из-за специальной военной операции зарубежные бренды начали отказываться от работы в России, довольно оперативно нашли выход из ситуации. Даже несколько выходов: Китай, Япония, Южная Корея, Индия, Объединенные Арабские Эмираты, Европа, Соединенные Штаты Америки. Привезем, что пожелаете — платите только денежки.

Естественно, незамедлительно сформировались и негласные правила этой новой игры. Например, импортировать только дорогие машины, поскольку «маржа меньше миллиона рублей никого не интересует», о чем опрометчиво в одном из интервью заявил представитель компании «Рольф». Или контролировать ситуацию, чтобы не возникло избыточного предложения, потому что это дилерам тоже невыгодно (слова топ-менеджера «Ключавто»).

А вот что им выгодно, так это возить автомобили друг для друга, выяснили наши коллеги из «Ведомостей». Разумеется, представители компаний, которые активно используют эту схему, отрицают, что дилерская перепродажа как-то влияет на розничные цены, но верится с трудом. Кто, если не конечный покупатель, компенсирует расходы обоих партнеров?

Так что и без того недешевые «серые» машины, очевидно, будут дорожать еще сильнее. А прибавить сюда отсутствие полноценной гарантии и адаптации к суровым российским условиям — покупка «параллельного» автомобиля и вовсе теряет привлекательность. Невольно задумаешься о приобретении «китайца». Тем более что их — разных классов и ценовых сегментов — становится все больше.