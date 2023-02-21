Toyota представила новую модификацию кроссовера RAV4

Силовая установка Toyota RAV4 PHEV создана с использованием концепции E-Booster. Она позволяет использовать машину как в качестве чистого электромобиля, так и гибрида — с подключением бензинового двигателя. Новинка оснащена хорошо известным 2,5-литровым агрегатом мощностью 178 л. с. и электромотором производительностью 118 л. с.

Кроссовер получил литий-ионный аккумулятор емкостью 18,1 кВтч. При полностью заряженной «батарейке» автомобиль может проехать на электротяге до 63 километров в смешанном режиме движения. Аккумулятор встроен в днище машины для снижения центра тяжести. В режиме медленной зарядки от бытовой электросети мощностью 6,6 кВт ему требуется 2 часов 37 минут для полного наполнения энергией.

Среди новых опций Toyota RAV4 PHEV стоит упомянуть электронный ассистент помощи при торможении на перекрестках. Он распознает присутствие других ТС и пешеходов во время поворотов. Когда он определяет риск столкновения как высокий, электроника переходит от светозвуковых предупреждений водителю к принудительному экстренному торможению автомобиля.

Внешне гибридную версию Toyota RAV4 PHEV от иных комплектаций модели отличают лишь шильдики. Цена подключаемого гибрида для азиатских рынков установлена на уровне в 43 000 долларов США — порядка 3,2 млн. рублей по текущему курсу.