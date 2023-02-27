«Атом» и не только: какими новинками порадует КамАЗ в 2023 году

Фото: КамАЗ
Если в 2021 году КамАЗ реализовал 36 900 автомобилей, то в кризисный 2022-й, когда российские производители столкнулись с серьезными «санкционными» проблемами, объем продаж удалось даже нарастить — до 43 400 единиц. И сбавлять темп челнинцы не намерены — напротив: в 2023-м они выкатят несколько новинок и модернизируют конвейеры, чтобы увеличить производство.
Кристина Извекова

Так, по словам генерального директора КамАЗа Сергея Когогина, на 2023 год автостроитель запланировал расширение модельного ряда в рамках семейства K5 — того, что недавно перезапустилось на «санкционноустойчивой компонентной базе». Помимо этого, челнинцы продолжат сотрудничество с партнерами «в сфере развития газомоторной техники». А это наверняка подарит если не новые модели, то новые модификации.

Из прочих новинок, которые должны поступить в продажу в 2023-м — «Компас 5». Напомним, что на сегодняшний день линейка «Компасов», запущенная в феврале прошлого года, включает модели «Компас 9» и «Компас 12» — слегла перелицованные китайские грузовики JAC.

Упомянул г-н Когогин и про электромобиль «Атом»: по его словам, прототип «батарейной» машины будет создан к маю. Использоваться «электрички» начнут, по плану, в 2024-м. А к 2030-му легковой транспорт должен принести КамАЗу 350 млрд. рублей дополнительной выручки.

Другая важная задача, которую ставят перед собой челнинцы — модернизация конвейера, где собираются кабины семейства K5. Поскольку именно эта линейка является «основной точкой роста бренда», мощности необходимо наращивать. Но здесь, увы, пока без подробностей.

большегрузы, коммерческий транспорт, грузовики
27 февраля 2023
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