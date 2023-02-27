«Атом» и не только: какими новинками порадует КамАЗ в 2023 году

Так, по словам генерального директора КамАЗа Сергея Когогина, на 2023 год автостроитель запланировал расширение модельного ряда в рамках семейства K5 — того, что недавно перезапустилось на «санкционноустойчивой компонентной базе». Помимо этого, челнинцы продолжат сотрудничество с партнерами «в сфере развития газомоторной техники». А это наверняка подарит если не новые модели, то новые модификации.

Из прочих новинок, которые должны поступить в продажу в 2023-м — «Компас 5». Напомним, что на сегодняшний день линейка «Компасов», запущенная в феврале прошлого года, включает модели «Компас 9» и «Компас 12» — слегла перелицованные китайские грузовики JAC.

Упомянул г-н Когогин и про электромобиль «Атом»: по его словам, прототип «батарейной» машины будет создан к маю. Использоваться «электрички» начнут, по плану, в 2024-м. А к 2030-му легковой транспорт должен принести КамАЗу 350 млрд. рублей дополнительной выручки.

Другая важная задача, которую ставят перед собой челнинцы — модернизация конвейера, где собираются кабины семейства K5. Поскольку именно эта линейка является «основной точкой роста бренда», мощности необходимо наращивать. Но здесь, увы, пока без подробностей.