Японцы представили обновленный Mitsubishi ASX

По умолчанию ASX обзавелся шторками безопасности, а также широким спектром вспомогательной электроники. В частности, системой слежения за объектами в «мертвых» зонах, индикатором контроля за полосой следования, функцией помощи при движении задним ходом, а также опцией, автоматически переключающей дальний свет фар на ближний и наоборот.

Кроме того, японцы потрудились над функционалом, отвечающим за экстренное торможение, а также внедрили в стандартную комплектацию повторители сигналов поворота, интегрированные в боковые зеркала.

Помимо прочего, добавились накладки на пороги и колесные арки. Правда, защитной функцией они не обладают — скорее, носят декоративный характер. В техническом плане — без изменений.

Кстати сказать, «серые» дилеры и перекупщики легко привезут в Россию обновленный кроссовер. Как говорится, любой каприз — за ваши деньги.