В России хотят изымать у населения автомобили для нужд армии

В конце минувшего года спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил изымать транспортные средства у граждан, сбежавших за границу подальше от мобилизации. По его мнению, брошенные автомобили могут оказать непосильную помощь семьям российских военнослужащих. Правда, к счастью или сожалению, сию инициативу до логического финала у нас так и не довели.

Между тем, в соседней Латвии местные власти официально разрешили отнимать у автовладельцев машины для передачи «нуждающейся в помощи Украине». Правда, речь идет о нарушителях, позволивших себе сесть за руль в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Соответствующие поправки уже получили поддержку тамошнего Минфина, о чем публично заявил председатель Комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Раймонд Бергманис. А чем, спрашивается, мы хуже?