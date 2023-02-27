В России хотят изымать у населения автомобили для нужд армии

В конце минувшего года спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил изымать транспортные средства у граждан, сбежавших за границу подальше от мобилизации. По его мнению, брошенные автомобили могут оказать непосильную помощь семьям российских военнослужащих. Правда, к счастью или сожалению, сию инициативу до логического финала у нас так и не довели.
Между тем, в соседней Латвии местные власти официально разрешили отнимать у автовладельцев машины для передачи «нуждающейся в помощи Украине». Правда, речь идет о нарушителях, позволивших себе сесть за руль в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Соответствующие поправки уже получили поддержку тамошнего Минфина, о чем публично заявил председатель Комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Раймонд Бергманис. А чем, спрашивается, мы хуже?
Так, в очередной раз с инициативой отбирать автомобили у злостных нарушителей ПДД выступили представители ЛДПР. Напомним, что еще несколько лет назад Владимир Жириновский предлагал конфисковывать машины у автохамов, создающих опасность на проезжей части для других участников дорожного движения, а самих лихачей отправлять в ссылку сроком до пяти лет. Но инициатива самого «живого» из политиков, а ныне почившего «отца» Либерал-демократов осталась лишь в воспоминаниях, как, собственно, и он сам.
Впрочем, нынешнее предложение депутата Госдумы Василия Власова от ЛДПР получило, пока пусть и не одобрение, но довольно заметный «рестайлинг». Так, по мнению нардепа, следует проработать механизм изъятия машин у игнорирующих правила безопасности на дорогах автовладельцев, чтобы передавать их для нужд российской армии. Парламентарий считает необходимостью «оценить целесообразность конфискации автомобилей у лиц, систематически нарушающих правила дорожного движения, с целью последующей передачи в Министерство обороны РФ в одностороннем порядке без компенсационных выплат». Что ж, сурово, но справедливо! Любопытно, дойдут ли «плоды творчества» депутата до реального рассмотрения?
Как бы то ни было, а в Минобороны пока и сами не знают ответа на вопрос, есть ли необходимость в личном транспорте гражданских лиц для использования в СВО. Хотя и несколько лет назад «топили» за введение системы военного учета автомобилей населения для того, чтобы иметь возможность эксплуатировать их в случае «особого правового режима».
Военного положения в стране у нас объявлено не было, а значит, автовладельцам бояться того, что их оставят без машин, не стоит. С другой стороны, транспорт могут начать изымать даже без мобилизации. Принять подобные меры труда властям не составит. Как говорится, было бы желание. Но даже если такое случится, первыми, кто лишится транспортных средств, окажутся юридические лица. Если, конечно, опционально в сей список не добавят граждан, регулярно нарушающих ПДД, а заодно и управляющих авто под воздействием алкоголя или наркотиков.