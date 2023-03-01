В России стартовали продажи полноприводного Omoda C5 с новыми мотором и трансмиссией

Стоит отметить, что по паспорту новый движок поедает не более 7,4 литра на 100 километров пути в смешанном цикле, причем рассчитан он на использование 92-го бензина.

За полный привод отвечает многодисковая электромагнитная муфта. На выбор — шесть режимов движения: комфортный, экологичный, спортивный, снежный, а также для езды по грязи и мягкому грунту. Отдельно предусмотрена и функция принудительного включения полного привода по желанию водителя.

Помимо прочего, Omoda C5 обзавелся задней многорычажной подвеской с гидравлическими амортизаторами с прицелом на комфортабельные покатушки по умеренному бездорожью.

Автомобиль представлен в двух вариантах исполнения, а для самых изысканных потребителей опционально предусмотрена возможность заказать кроссовер в двухцветном окрасе кузова.

Цены на Omoda C5 со всеми ведущими начинаются от 2 559 900 рублей с учетом действия маркетинговых программ. Это, словом, на 100 000 дороже по сравнению с версией о переднем приводе.