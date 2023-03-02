АВТОВАЗ открыл мультибрендовые сервисы для ТО автомобилей любых марок

​В настоящий момент тольяттинцы открыли три сервисных станции LECAR в Уфе, Ярославле и Тольятти. В техцентрах можно ремонтировать автомобили любой марки вне зависимости от года выпуска и эксплуатационных особенностей. На все виды работ распространяется фирменная гарантия.

На первоначальном этапе действуют специальные предложения, среди которых бесплатная диагностика по 30 различным техническим параметрам, а также бесплатная замена моторного масла и фильтров.

Кроме того, в качестве бонуса клиентам положена карта помощи на дорогах при ремонте дороже 5000 рублей.

До конца 2023 года будет запущено 100 мультибрендовых станций технического обслуживания LECAR Service по всей России.