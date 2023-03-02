Toyota снова отзывает в России машины из-за смертельного дефекта подушек безопасности

Компания Toyota объявила о своем решении продать петербуржский завод и покинуть российский рынок еще в сентябре. Но покупателя активов так и не нашли, да и представительство пока работает, а потому гарантийные обязательства производитель худо-бедно исполняет: в том числе — проводит отзывные кампании.

Очередная сервисная акция затронула 22 712 автомобилей Toyota Avensis, реализованных российскими дилерами в период с апреля 2003 года по май 2007-го. Причина — все те же подушки безопасности Takata, из-за которых в общей сложности по всему миру отозвали около 100 млн. машин.

В чем проблема? В блоке газогенератора — он может взорваться даже при несерьезной аварии, смертельно травмируя металлическими осколками обитателей салона. Под занавес 2022 года в США зарегистрировали 30-й случай летального исхода из-за бракованных подушек Takata. А потому тем, кто владеет машинами с «эирбегами» этой фирмы, имеет смысл поторопиться с ремонтом (бесплатной заменой газогенератора) в рамках сервисной кампании.

К слову, подпадает ли тот или иной автомобиль под акцию, всегда можно узнать на сайте Росстандарта или у официального дилера. И в том, и в другом случае понадобится VIN-номер машины.