Опубликованы первые фото новой LADA Granta: надо брать

Судя по изображению, которое выложил на своей странице известный паблик Avtograd News, LADA Granta 2 получит сложные выштамповки на кузове. Они напоминают X-дизайн тольяттинских моделей, впервые предложенный Стивом Маттином, но не копируют решения, которые мы уже видели на «Весте».

Кроме выштамповок, можно видеть слегка расширенные колесные арки, иную оконную линию и более покатую в задней части крышу. Это говорит о том, что кузовной ремонт «Гранты» несколько подорожает. Ведь выправить профиль сложной формы трудно: легче полностью заменить деталь новой.

По данным инсайдеров, готовность Granta 2 составляет примерно 95%. В настоящее время идет работа по замещению некоторых комплектующих. Этой задачей занимается центр инжиниринга. Ожидается, что новую «Гранту» пвыкатят на рынок в конце 2024 года.