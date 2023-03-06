Почему сейчас не надо покупать подержанную Mazda3

Фото производителя
Эта японская легковушка произвела настоящий фурор в России. За «трешкой» выстраивались очереди, а счастливые обладатели восхищались острой управляемостью и стильной внешностью. Прошли годы, ценники на подержанные экземпляры стали привлекательны. Но стоит ли обращать внимание на такую «бэушку»? В этом разбирался портал «АвтоВзгляд».
Виктор Васильев

«Матрешка» — так у нас прозвали Mazda3, появилась в 2003 году, а в 2006-ом пережила рестайлинг. Мы остановимся именно на обновленной версии, потому что машину избавили от различных «детских болезней», а также обновили решетку радиатора, бамперы и оптику. Хетчбэк и седан стали выглядеть спортивнее. Сейчас автомобили 2006—2008 годов выпуска продают за 500 000 — 800 000 рублей. По нынешним временам — очень привлекательное предложение. Но не спешите разбивать копилку.

Много неприятностей доставит кузов, ведь найти экземпляр без ржавчины сейчас практически нереально. Сколы на капоте и крыльях — мелочи. Часто рыхлая ржавчина появляется на задних арках, порогах и нижних частях дверей. Поэтому после покупки потребуются дополнительные средства на кузовные работы различной степени тяжести.

Салон со временем превращается в музыкальную шкатулку из-за того, что пластиковые детали сильно скрепят. Неприятные звуки доносятся отовсюду. Звучат передняя панель, отделка дверей и даже из под кресел доносятся непонятные шумы. Помогают классические методы — протяжка и проклейка.

Фото производителя

Если говорить о технике, то под капот Mazda3 ставили два мотора — 1,6 и 2 литра. Первый развивал 105 сил, второй — 150. Конечно же, мощная версия наиболее распространена. Такое «сердце» располагает довольно долговечным цепным приводом ГРМ и системой изменения фаз газораспределения. Но агрегат прожорлив во всех смыслах. Любит кушать масло, а если регулярно гонять, то расход топлива не порадует. Часто выходят из строя датчики холостого хода, положения коленвала и массового расхода воздуха. Это происходит после 100 000 км пробега. А ведь большинство экземпляров уже преодолели указанный рубеж.

В паре с мотором работает «механика» или «автомат». Последний не переносит грязного масла, так что «жижу» нужно менять через 50 000 км. А дифференциал очень боится пробуксовок. И если прошлый хозяин любил резкие старты, от такой покупки лучше отказаться.

В подвеске основное внимание — к опорным подшипникам передних стоек, а сзади часто изнашиваются сайлентблоки коротких поперечных рычагов. Со временем они проворачиваются, так что «резинки» лучше сразу поменять, не дожидаясь, пока начнется износ покрышек из-за нарушенного сход-развала.

Как видите — проблем у автомобиля немало, но «трешка» все равно притягивает внимание, ведь у нее есть душа. А еще Mazda пленяет заводным характером. Так что если задумали покупать такую себе в гараж, сначала стоит провести тщательный осмотр. Лучше со специалистом по кузовному ремонту. И только потом принимать решение.

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6 марта 2023
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