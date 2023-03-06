Почему сейчас не надо покупать подержанную Mazda3

«Матрешка» — так у нас прозвали Mazda3, появилась в 2003 году, а в 2006-ом пережила рестайлинг. Мы остановимся именно на обновленной версии, потому что машину избавили от различных «детских болезней», а также обновили решетку радиатора, бамперы и оптику. Хетчбэк и седан стали выглядеть спортивнее. Сейчас автомобили 2006—2008 годов выпуска продают за 500 000 — 800 000 рублей. По нынешним временам — очень привлекательное предложение. Но не спешите разбивать копилку.

Много неприятностей доставит кузов, ведь найти экземпляр без ржавчины сейчас практически нереально. Сколы на капоте и крыльях — мелочи. Часто рыхлая ржавчина появляется на задних арках, порогах и нижних частях дверей. Поэтому после покупки потребуются дополнительные средства на кузовные работы различной степени тяжести.

Салон со временем превращается в музыкальную шкатулку из-за того, что пластиковые детали сильно скрепят. Неприятные звуки доносятся отовсюду. Звучат передняя панель, отделка дверей и даже из под кресел доносятся непонятные шумы. Помогают классические методы — протяжка и проклейка.