Минпромторг расширил список параллельного импорта запчастей и масла

Минпромторг России объявил о внесении новых иностранных брендов в свои списки продукции, подпадающей под действие государственных схем параллельного импорта. Теперь туда вписали моторные масла Shell-Helix и Rimula, а также запчасти для спецтехники от Caterpillar и Bauer Kompressoren. Ну и «до кучи» — продукцию сбежавшей из России IKEA, некоторых производителей детских игрушек, парфюмерии, бытовой техники и прочего. Можно лишь порадоваться за импортеров и продавцов всего этого богатства в России. Попадание товара или бренда в список Минпромторга означает, что его можно реализовывать на российском рынке, не спрашивая согласия у компании-производителя.

На самом же деле на минпромторговский документ сейчас уже мало кто вообще обращает внимание. Что касается того же Shell-Helix, то смазки этого бренда никогда не исчезали с отечественного рынка, в изобилии присутствуя на витринах российских интернет-магазинов. Даже не будучи в министерском списке. И никакой Shell по этому поводу даже не пискнул.

Та же ситуация и со всевозможными автозапчастями: как плыли они к нам из-за рубежа, так и будут плыть. Таким образом можно констатировать, что «списки Минпромторга» интересуют преимущественно лишь само министерство. Участники же рынка давно освоили «серые» схемы ввоза всего, что нужно нашей стране — без оглядки на официальный «Перечень товаров для параллельного импорта».