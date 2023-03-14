LADA Vesta NG еще долго не расстанется с 8-клапанным мотором

О перспективах базового силового агрегата рассказал топ-менеджер предприятия Олег Груненков. В интервью каналу «АВТО Энергетик» он пояснил, что ставка на 90-сильный ВАЗ−11182 сделана потому, что он знаком по соразмерной «Гранте». А инженерам удалось существенно сократить сроки калибровок и адаптации двигателя на новую модель. Обычно такие работы занимают около 1,5 лет, но тольяттинцам для этого понадобилось семь месяцев.

Напомним, что 16-клапанный мотор (106 л. с.) должен снова появиться под капотом «Весты» в мае-июне. Но и тогда отказываться от «восьмиклапанника» не планируют. Две модификации станут продавать параллельно. А если 90-сильная Vesta NG окажется востребована у покупателей, то производство не станут останавливать.

Кроме того, топ-менеджер анонсировал появление в первом квартале 2024 года 1,8-литрового «атмосферника» вместе с автоматической коробкой передач. Скорее всего, имеется в виду вариатор.