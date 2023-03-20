Porsche продает свой бизнес в России

Судя по всему, немецкая премиальная марка если и вернется в Россию, то не раньше, чем в 2028 году. Кто станет покупателем «Порше Руссланд» и «Порше Центр Москва», включая подразделение, отвечающее за финансовые услуги, пока неизвестно.

Немцы оценили свой бизнес примерно в 31 000 000 евро. За сколько в реальности реализует активы Porsche, в настоящий момент не уточняется. Впрочем, это станет известно до конца первого квартала 2023 года.

Между тем, по итогам минувшего года Porsche AG признана самой дорогой автомобильной компанией Европы по рыночной капитализации. Общая стоимость автоконцерна достигла 85 млрд. евро.