Суд арестовал российские активы Volkswagen

Фемида оперативно удовлетворила иск горьковчан, наложив ряд ограничительных мер на активы немецкого автоконцерна. В частности, арестовала долевую собственность, а также все имущество, принадлежащее VW в России. Исключением стали лишь денежные средства, которые суд не стал «замораживать» в принудительном порядке.

Помимо прочего, немцам запрещены любые регистрационные действия, связанные с реорганизацией, ликвидацией, уменьшением уставного капитала. Табу наложено и на деятельность подконтрольных Volkswagen юридических лиц.

Как сообщает «Интерфакс», «Группа ГАЗ» потребовала взыскать с бывших партнеров 15,6 млрд. рублей убытков, понесенных по причине остановки сборочной площадки.

Напомним, что на заводе в Нижнем Новгороде немецкий автогигант выпускал несколько моделей Skoda, включая Octavia, Karoq и Kodiaq, а также кроссовер Volkswagen Taos.