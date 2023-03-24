Дмитрий Медведев назвал цену электрического «Москвича» слишком высокой

— Насчет «Москвича». Не знаю, что получится, цена действительно выглядит высоковатой. У меня есть, правда, «Волга» и «Победа», они на хорошем ходу, они конца 1950-х — начала 1960-х годов. Ну и, естественно, есть еще государственная машина. Поживем — увидим, если что-то хорошее создадут, ну и отлично, — так Медведев ответил на вопрос, купил бы он этот электромобиль.

Напомним, что сейчас на производственной площадке московского завода «Москвич» из китайских машинокомплектов собирают переднеприводный кроссовер с двигателем внутреннего сгорания «Москвич 3» и электромобиль «Москвич 3е». Первый продается по цене от 1,97 млн. рублей, а второй стоит от 3,5 млн. рублей. Известно о планах предприятия начать выпуск еще одного кроссовера и седана.

Заметим, что львиная доля цены электромобиля приходится на аккумуляторную батарею, которая также поступает из Китая. Если предприятие реализует планы по установке на своем электромобиле тяговой батареи российского производства, розничная стоимость «Москвич 3е» может радикально снизиться.