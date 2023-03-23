Кошмарно дорогие «китайцы»: США запрограммировали чудовищный взрыв цен на российском авторынке

Американские финансисты опять готовятся, образно говоря, «забрызгать своими фекалиями» экономику всего мира. На этот раз дурно пахнущий мегапузырь ссудной экономики грозит бабахнуть с рекордной силой. Классическая финансовая пирамида под названием «госдолг США», позволяющая американцам десятилетиями успешно менять свои «ценные бумаги» на ресурсы и товары со всего мира, зашаталась всерьез. Очередной удар ей нанес вчера не какой-нибудь исламский террорист, а сама Федеральная резервная система (ФРС) США.

Пытаясь остановить рост инфляции в стране, ее боссы вновь подняли ключевую ставку — до 5% годовых. Для простоты восприятия можно считать этот показатель чем-то вроде «минимального процента по банковскому вкладу» в США. В долларах разумеется. Между тем, весь финансовый мирок «штатов» ждал противоположного шага — снижения этой ставки. Поскольку в конечном счете из-за нее некоторое время назад начал набирать обороты американский финансовый кризис, уже погубивший пару известных банков средней руки и грозящий тем же самым еще десятку их «коллег» и инвестфондов.

Дело в том, что абсолютно все американские банкиры и инвестиционные организации на протяжении десятилетий вкладывали миллиарды долларов своих клиентов в государственные долговые расписки. Но в последнее время эти «ценные бумаги» приносят менее 4% дохода. И даже старая ключевая ставка ФРС — 4,57% — делала вложения в госбумаги делом крайне невыгодным.