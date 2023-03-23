Кошмарно дорогие «китайцы»: США запрограммировали чудовищный взрыв цен на российском авторынке

Американские финансисты опять готовятся, образно говоря, «забрызгать своими фекалиями» экономику всего мира. На этот раз дурно пахнущий мегапузырь ссудной экономики грозит бабахнуть с рекордной силой. Классическая финансовая пирамида под названием «госдолг США», позволяющая американцам десятилетиями успешно менять свои «ценные бумаги» на ресурсы и товары со всего мира, зашаталась всерьез. Очередной удар ей нанес вчера не какой-нибудь исламский террорист, а сама Федеральная резервная система (ФРС) США.
Пытаясь остановить рост инфляции в стране, ее боссы вновь подняли ключевую ставку — до 5% годовых. Для простоты восприятия можно считать этот показатель чем-то вроде «минимального процента по банковскому вкладу» в США. В долларах разумеется. Между тем, весь финансовый мирок «штатов» ждал противоположного шага — снижения этой ставки. Поскольку в конечном счете из-за нее некоторое время назад начал набирать обороты американский финансовый кризис, уже погубивший пару известных банков средней руки и грозящий тем же самым еще десятку их «коллег» и инвестфондов.
Дело в том, что абсолютно все американские банкиры и инвестиционные организации на протяжении десятилетий вкладывали миллиарды долларов своих клиентов в государственные долговые расписки. Но в последнее время эти «ценные бумаги» приносят менее 4% дохода. И даже старая ключевая ставка ФРС — 4,57% — делала вложения в госбумаги делом крайне невыгодным.
Когда клиенты банков начинают толпами «вытаскивать» свои средства из убыточных активов и перекладывать их в «живые» доллары, у финансистов не остается ресурсов осуществить эти операции. Из-за чего и происходит банкротство кредитной организации. По такой схеме на прошлой неделе лопнули американские Silicon Valley Bank и Signature Bank. Их вкладчики лишились в общей сложности порядка 200 млрд. долларов. Аналогичная угроза нависла над другими финорганизациями, также вкладывавшимися в американские госбумаги.
Цепочка надвигающихся банкротств, особенно в случае возникновения паники среди вкладчиков и «инвесторов», просматривается вполне отчетливо. Поэтому от ФРС ждали снижения ключевой ставки до уровня хотя бы равного доходности государственных долговых расписок. Но ставку не уронили, а наоборот — подняли. Сделав владение госбумагами США еще менее выгодным занятием чем до сих пор.
Боссы ФРС решили, что задача остановить инфляцию в стране куда важнее. Но после такого шага следующие банкротства американских банков и инвестфондов становятся лишь делом времени. Гасить этот «пожар», как уже стало ясно, власти США намерены раздачей нуждающимся банкирам денег. По самым скромным оценкам на это уйдет сумма, превышающая госбюджет США на 2023 год.
Ее взять неоткуда, кроме как «напечатав» ничем не обеспеченные «деньги». По прикидкам экономистов — как зарубежных, так и отечественных, — последствия вчерашнего решения ФРС сдетонируют уже ближайшим летом. Итогом будет мощное обесценивание доллара. По отношению к тому же юаню, например. А поскольку расчет за подавляющее большинство импортируемых в Россию товаров происходит в валюте США (даже с китайскими поставщиками), то и долларовые цены вырастут.
В том числе и на машины, и на запчасти. Иначе говоря, устремятся в высь и рублевые внутрироссийские прайсы. В предчувствии большого экономического «бадабума» за океаном, цена нефти на мировых рынках уже стабильно падает — в ожидании грядущего снижения спроса. Что означает дальнейшее усыхание ручейка валютных поступлений в Россию и как следствие — падение курса рубля.
Сейчас сложно точно предсказать: насколько сильно рухнет «вечнозеленый» и до какого именно предела подешевеет нефть через, скажем, 3—4−5 месяцев. Но то, что подорожание импортных товаров в рублях будет крайне серьезным, ясно уже сейчас. Большое «спасибо» американцам опять: из-за их «фокусов» с собственными финансами в России даже самый занюханный «китаец» превратится в неслыханную роскошь.