Серийное производство разрешено: «Алмаз-Антей» сертифицировал кроссовер Е-Neva

О том, что Обуховский завод получил все необходимые документы для серийного выпуска первой «электрички» концерна «Алмаз-Антей», сообщил телеканалу «Вести. Санкт-Петербург» вице-губернатор Северной столицы Кирилл Поляков. Он отметил, что теперь можно начинать полноценную подготовку к производству.

Напомним, что в основе кроссовера лежит платформа Neva, макет которой показали на выставке «Армия−2021». «Тележка» на пружинной подвеске предполагает использование различных агрегатов: от электромоторов мощностью до 435 л. с. до гибридов с газовым двигателем и даже водородных версий.

Длина E-Neva — 4,5 м. То есть он сравним с Volkswagen Tiguan. Поначалу новинка будет комплектоваться двухмоторной электрической установкой суммарной отдачей 435 л. с., а на одном заряде машина сможет преодолевать 463 км.

Ранее сообщалось, что в серийное производство электромобиль пойдет в конце 2026 года. Хотя не исключено, что это случится и раньше.