Кроссоверы Haval: проблемы продолжаются

Так, наши источники сообщают, что в один из независимых экспертно-аналитических центров Москвы обратился несчастливый владелец Haval Jolion. Он рассказал, что во время движения по трассе чуть не попал в аварию, когда машину развернуло. Причиной неожиданного «маневра» стал внезапно заклинивший тормозной суппорт. После доставки кроссовера дилеру, последний вынес вердикт — заводской брак. То есть признал проблему, но с ремонтом не спешил. Так машина и стоит до сих пор, ожидая у моря погоды.
Немудрено, что гарантийные сроки сейчас не соблюдаются даже китайскими марками. Более того, в возмещении убытков вообще могут отказать. Однако так происходит не у всех. Например, недавно довольно крупная компания BV Motors сообщила, что к ним приехали четыре Kia Carnival с проблемами в «автоматах». Вердикт — заводской брак. Все агрегаты поменяли по гарантии, которую продолжают поддерживать корейцы, но ждать «коробок» пришлось 3 месяца. Обошлось без судебных тяжб. В случае же с Haval владелец решает, стоит ли привлекать юристов.
Эксперты авторынка считают, что это делать необходимо. Ведь существуют все инструменты, чтобы привлечь компанию к ответственности. Это уходящий из России Volkswagen может «откреститься» от клиентов, потому как суд наложил на его активы арест. Китайцы вряд ли будут проделывать подобное. Хотя вариантов может быть много.
Изучив автомобильные форумы мы пришли к выводу, что проблемы с тормозами — не массовая беда. Поэтому азиаты не станут организовывать полномасштабный отзыв. Но насторожиться стоит. Некоторые владельцы, скажем, кроссоверов F7x жалуются на биение педали при замедлении. Оно появляется уже после 30 000 км пробега. Кого-то беспокоят подклинивающие колодки. Как бы скрытый «сюрприз» не дал о себе знать. Тем более, что тех же «Джолионов» много в каршеринге. Если на них начнут массово клинить задние суппорты, то аварий на дорогах прибавится.
Напомним, что это не единственный дефект с «Хавейлами». Несколько лет назад отмечались случаи возгорания моделей F7 и F7x. Производитель выяснил, что причиной стало нарушение герметичности топливной системы при низкой температуре. И провел отзывную кампанию под которую попали 16075 машин, проданных с мая 2019 года по январь 2021 года. Но, видимо, их сборка все так же не идеальна.