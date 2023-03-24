Кроссоверы Haval: проблемы продолжаются

Эксперты авторынка считают, что это делать необходимо. Ведь существуют все инструменты, чтобы привлечь компанию к ответственности. Это уходящий из России Volkswagen может «откреститься» от клиентов, потому как суд наложил на его активы арест. Китайцы вряд ли будут проделывать подобное. Хотя вариантов может быть много.

Изучив автомобильные форумы мы пришли к выводу, что проблемы с тормозами — не массовая беда. Поэтому азиаты не станут организовывать полномасштабный отзыв. Но насторожиться стоит. Некоторые владельцы, скажем, кроссоверов F7x жалуются на биение педали при замедлении. Оно появляется уже после 30 000 км пробега. Кого-то беспокоят подклинивающие колодки. Как бы скрытый «сюрприз» не дал о себе знать. Тем более, что тех же «Джолионов» много в каршеринге. Если на них начнут массово клинить задние суппорты, то аварий на дорогах прибавится.

Напомним, что это не единственный дефект с «Хавейлами». Несколько лет назад отмечались случаи возгорания моделей F7 и F7x. Производитель выяснил, что причиной стало нарушение герметичности топливной системы при низкой температуре. И провел отзывную кампанию под которую попали 16075 машин, проданных с мая 2019 года по январь 2021 года. Но, видимо, их сборка все так же не идеальна.