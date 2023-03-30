Немцы презентовали новый Mercedes-Benz GLC Coupe

Купеобразный кроссовер Mercedes-Benz GLC Coupe вырос в длину на 32 мм, растянулась на 15 мм и колесная база. Также увеличилась колея: спереди — на 6 мм, сзади — на 23 мм. Едва заметные метаморфозы в дизайне не лишили модель узнаваемости, а исполнение AMG Line добавило внешнему облику агрессивности, выраженной, в частности, в оформлении бамперов и воздухозаборников.

В салоне тоже, как говорится, без лишних «заморочек». Да и зачем придумывать что-то новое, если есть прекрасное готовое решение, которое можно позаимствовать у традиционного GLС. Правда, в отличие от «собрата», купеобразный SUV предлагает 12,3-дюймовый интерактивный щиток приборов по умолчанию.

Под стать конкурентам из BMW в «Мерседесе» развернули головной дисплей в сторону водителя. Диагональ «тачпада» — 11,9 дюйма. А вот от обилия электроники, вероятно, закружится голова. Но те, кто не против, когда машина управляет водителем, а не наоборот, оценят функционал наверняка.