АВТОВАЗ опроверг слухи о сокращении выпуска новых LADA Vesta

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Инсайдеры утверждают, что уже с 1 апреля в Тольятти отправят в простой вечернюю смену на той нитке конвейера, где собирают LADA Vesta NG. Таким образом, объем выпуска долгожданной модели существенно сократится. Однако официальный представитель производителя не подтвердил эту информацию.
Максим Гомянин

О приближающихся перебоях с поставками комплектующих сообщает паблик «Нетипичный АВТОВАЗ». Авторы поста ссылаются на подписанный вице-президентом завода приказ, согласно которому режим простоя для вечерней смены сборки Vesta организован с 1 по 30 апреля. То есть к полноценному производству своего флагмана завод сможет вернуться только 10 мая.

Однако, как пояснил порталу «АвтоВзгляд» директор по коммуникациям АВТОВАЗа Сергей Ильинский, данное сообщение не соответствует действительности. Сборка «Весты» сейчас идет по плану.

Напомним также, что за прошлый год тольяттинцы заменили более 200 автокомпонентов и материалов модели, поставки которых прервались из-за санкций в отношении России. Это дало возможность возобновить производство популярного у наших покупателей семейства.

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31 марта 2023
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