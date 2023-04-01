Иранская Saipa опустит цены на LADA

Российский авторынок обретает новые очертания: премиальный сегмент полностью уходит под параллельный импорт, средний класс и корпоративные парки пересаживаются на китайские машины, а вот бюджетный сегмент, похоже, будет представлен исключительно отечественным и — внимание — иранским автопромом. При этом персы — единственные, кто может составить конкуренцию по цене «нашемаркам». Портал «АвтоВзгляд» уже писал о визите иранской делегации в Тольятти, а сейчас появились новости о возможном старте производства моделей Saipa в Питере.

Любопытно, что официальным дистрибьютором иранского бренда в России станет мало кому известная компания «Бест Моторс». Но как бы там ни было, именно она готова не только торговать «персами», но и рассматривает вариант сборки машин у нас.

И, честно говоря, надежды на иранцев — не пустой звук. Отечественному автомобильному небосклону остро необходимо насыщать именно бюджетный сегмент легковушек, в котором пока царствуют и наглеют дилеры LADA. И только реальная конкуренция способна изменить гнетущую ситуацию с чудовищно высокими ценами на новые авто что отечественного, что «забугорного» производства. Пока не произойдет насыщения рынка или не возникнет вариативность в ценовом диапазоне до двух миллионов рублей, нам будут «на голубом глазу» подавать ту же Vesta за 2,5 млн. «деревянных», мотивируя предложение отсутствием какой-либо альтернативы.

Первый, кстати, удар по жадности автоторговцев уже нанесен — китайцы запустили конвейер Kaiyi в Калининграде, так что седан дешевле «магической двушки» в продаже уже появился. Однако этого явно недостаточно: производители из Поднебесной не спешат насытить Россию дешевыми машинами — им интересен более дорогой и прибыльный сегмент.

И тут наступает час иранцев: персидские «легковушки» способны занять нишу «до 2 000 000 рублей» и предложить отечественному покупателю простой и надежный новый автомобиль по приемлемой — жутковато, конечно, но сегодня это так — цене. Если все пойдет по заложенной стратегии, то корректировка, конечно, случится, и прайсы на автомобили поползут вниз. Но не раньше того момента, как персы локализуют модели Saipa в России.