Производство автомобилей иранской Saipa могут наладить в Санкт-Петербурге

– Мы ведем переговоры по поводу локализации выпуска легковых моделей иранской Saipa на мощностях одной из промышленных площадок в Санкт-Петербурге. Но прежде чем приступать к производству, надо посмотреть, как российский рынок примет машины — модели Quik, Saina и Shahin. По результатам их продаж будет приниматься решение о локализации, — сообщил директор по стратегическому развитию компании «Бест Моторс» (компания-импортер автомобилей Saipa в Россию) Евгений Чижов.

Он сообщил, что старт официальных российских продаж легковых автомобилей иранского бренда планируется на начало июня 2023 года. «Бест Моторс» закупил первую партию из 1000 машин в Иране по схеме параллельного импорта — ее прибытие ожидается в мае.

Процесс осложняется тем, что сейчас легковушки попадают в нашу страну через Азербайджан на автовозах, которых явно недостаточно для массовых поставок. Кроме того, сказывается напряженность в ирано-азербайджанских межгосударственных отношениях. А потому, по словам Чижова, в данный момент прорабатывается маршрут отправки автомобилей из Ирана в Россию на паромах через Каспийское море.