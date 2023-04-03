Mercedes-Benz готовится «сыграть в ящик»

Долгие годы российским потребителям хором рассказывали, что рынок огромного пятна между Эстонией и Монголией никакого интереса, в силу своего небольшого объема, не имеет и вообще тут держат производства и офисы исключительно из человеческих побуждений. Мол, чтобы клиентам обидно не было. Однако стоило громыхнуть двадцать второму году, как ситуация в корне изменилась: производители начали заявлять о чудовищных убытках в силу потери этого «крошечной» и «ненужной», прости, Господи, площадки. Посыпались даже такие нерушимые, казалось бы, глыбы, как «Мерседес».

У немцев уже год дела обстоят не лучшим образом: выпуск новых автомобилей никак не выйдет на допандемийный уровень, а с ремонтными запчастями есть серьезные проблемы. Многих «артикулов» нет на складах, а срок ожидания превышает 6 месяцев. Явно — от хорошей жизни, высокого дохода и непреклонной стабильности. Не иначе. Если серьезно, то дефицит микрочипов никто не отменял, да и с логистикой в последние три года есть неразрешимые сложности, так что исход из России — это вишенка на торте. Вишенка, которая запросто может свалить гиганта.

Никто не утверждает, что российский автомобильный рынок был фундаментом и основой, конечно нет. Нашим широтам далеко и до Китая, и до Америки, и до Эмиратов. Однако накопительный эффект никто не отменял и он, похоже, дошел до «красной линии». Лучшая метрика серьезных проблем — рынок инвестиций, где у немецкого бренда всегда были крайне стабильные показатели. Ударение на слово «были».

Кувейтский суверенный фонд Kuwait Investment Authority, являющийся третьим по объему держателем акций Mercedes-Benz Group AG, сообщает Bloomberg, намерен продать 25% акций немецкой компании, которыми шейхи владели 50 лет. Еще раз: пятьдесят лет, полвека. Такой «выход из актива» говорит не только о крайне тяжелом положении дел, высоких рисках и возможной стагнации, причем весьма скорой, но и запросто может запустить «эффект домино»: более мелкие инвесторы начнут скидывать акции, что автоматически приведет к падению котировок и снижению стоимости компании.

В таком случае крупные игроки должны будут либо скупать избытки на рынке, тем самым удерживая стоимость своих активов, либо смириться с издержками. Однако самому бренду подобный исход гарантирует тяжелые времена: придется сокращать бюджеты, зарплатные ведомости, откладывать «под сукно» перспективные проекты. Альтернатива — продаться китайцам. С потрохами.