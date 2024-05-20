Автоэксперт объяснил, чем опасна покупка контрактного двигателя

Иногда сервисные центры диагностируют настолько серьезные поломки двигателя, что владельцу автомобиля проще купить контрактный мотор, нежели вкладываться в восстановление «родного». Однако этот вариант сопряжен с большими рисками: проблем у тех, кто решил приобрести подержанный агрегат, может стать только больше.

И рассказал, что делать, если без «бэушного» мотора никак не обойтись

О том, с какими неприятностями можно столкнуться, купив контрактный двигатель, рассказал нашим коллегам из «Российской газеты» директор по сервису и запчастям АГ «Авилон» Алексей Шпикалов. Так, по его словам, продавцы агрегата нередко скрывают его истинный пробег и состояние, да еще и не дают никакой гарантии — вернуть мотор, если он окажется дефектным или просто не подойдет автомобилю, не получится.

Иными словами, если есть возможность воздержаться от покупки контрактного двигателя, то лучше так и поступить. А если нет, то приобретать мотор нужно только у надежных поставщиков, а устанавливать — лишь в квалифицированных сервисных центрах.

— Специалисты смогут убедиться, что силовой агрегат находится в хорошем состоянии и совместим с вашим автомобилем, — объяснил Шпикалов.

К слову, ранее эксперты портала «АвтоВзгляд» рассказали, как долго можно проездить на автомобиле, не меняя моторное масло — эту публикацию можно найти здесь.