Автоэксперт объяснил, чем опасна покупка контрактного двигателя

О том, с какими неприятностями можно столкнуться, купив контрактный двигатель, рассказал нашим коллегам из «Российской газеты» директор по сервису и запчастям АГ «Авилон» Алексей Шпикалов. Так, по его словам, продавцы агрегата нередко скрывают его истинный пробег и состояние, да еще и не дают никакой гарантии — вернуть мотор, если он окажется дефектным или просто не подойдет автомобилю, не получится.
Иными словами, если есть возможность воздержаться от покупки контрактного двигателя, то лучше так и поступить. А если нет, то приобретать мотор нужно только у надежных поставщиков, а устанавливать — лишь в квалифицированных сервисных центрах.
— Специалисты смогут убедиться, что силовой агрегат находится в хорошем состоянии и совместим с вашим автомобилем, — объяснил Шпикалов.
К слову, ранее эксперты портала «АвтоВзгляд» рассказали, как долго можно проездить на автомобиле, не меняя моторное масло — эту публикацию можно найти здесь.