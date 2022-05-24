Встанут все: BMW и VW рискуют покинуть не только Россию

Милан Неделькович, член совета директоров BMW, тщательно подбирая слова и выражения, описал последствия многочисленных санкций для немецкой экономики: «Приостановка поставок российского газа или даже незначительный перебой приведет к полной остановке не только BMW, но и всего автомобилестроения Германии».

В словах именитого менеджера есть логика, ведь в 2021 году более половины энергии баварские заводы получили именно от переработки природного газа из России. Добавляет ситуации пикантности и тот факт, что Россия ответные санкции еще вводить не начала.

Теплые «энергетические» отношения между СССР и Германией начались в семидесятых годах прошлого века, когда была заключена буквально «сделка века»: немцы поставляли нам трубы большого диаметра и оборудования для перекачки газа в обмен на «голубое топливо» с месторождений Западной Сибири. Так были построены газопроводы, которые уже пятьдесят лет несут жизненно необходимые ресурсы в Европу. Не будет преувеличением сказать, что бурный рост немецкой экономики напрямую связан с дешевыми энергоресурсами из СССР, а после — России.