Встанут все: BMW и VW рискуют покинуть не только Россию

Милан Неделькович, член совета директоров BMW, тщательно подбирая слова и выражения, описал последствия многочисленных санкций для немецкой экономики: «Приостановка поставок российского газа или даже незначительный перебой приведет к полной остановке не только BMW, но и всего автомобилестроения Германии».
В словах именитого менеджера есть логика, ведь в 2021 году более половины энергии баварские заводы получили именно от переработки природного газа из России. Добавляет ситуации пикантности и тот факт, что Россия ответные санкции еще вводить не начала.
Теплые «энергетические» отношения между СССР и Германией начались в семидесятых годах прошлого века, когда была заключена буквально «сделка века»: немцы поставляли нам трубы большого диаметра и оборудования для перекачки газа в обмен на «голубое топливо» с месторождений Западной Сибири. Так были построены газопроводы, которые уже пятьдесят лет несут жизненно необходимые ресурсы в Европу. Не будет преувеличением сказать, что бурный рост немецкой экономики напрямую связан с дешевыми энергоресурсами из СССР, а после — России.
Однако наступило новое время и немецким политикам вдруг показалось, что дешевый газ и нефть не так уж важны. Трубопровод могут заменить терминалы СПГ, а рынок сделает свое дело — выставит наиболее привлекательную цену. Первый «ласточкой» стал повальный отказ европейцев от долгосрочных контрактов на поставку газа — «гора родила» спотовый рынок, где цена обновляется каждый день. В результате, за последние 12 месяцев газ подорожал в 8—10 раз, буквально сравняв с землей все бизнес-планы европейских промышленников.
Ведь природный газ — это не только тепло и электроэнергия. Это удобрения, шинная промышленность, химия, моторные масла и многое другое. Увеличение издержек в 10 раз — а опытные прогнозисты обещают только рост стоимости, причем опять в разы — привело к тотальному перерасчету стоимости конечного продукта. Меньше выпущено машин — выше стоимость каждой, сошедшей с конвейера. Выше цена — меньше покупают — меньше производят. И так до полной остановки «нитки» и замка на воротах.
Господин Неделькович в интервью Reuters просто назвал вещи своими именами: «На нашу индустрию приходится 37% доли от всего газа, потребляемого в Германии. И если начнутся перебои с поставками, то встанут все, не только BMW».
Оптимистам же и поклонникам сжиженного природного газа, он же СПГ, стоит внимательно отнестись к процедуре его сжижения: в моменте теряется до 30% природного газа. И потери эти оплачивает, естественно, потребитель. Так что альтернативы «трубы», которая на 100% позволит компенсировать российские поставки, пока не придумали. И вряд ли придумают в ближайшие 5—10 лет.
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