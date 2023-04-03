«Танк номер три»: опубликованы первые фото Tank 400

Кроссовер Tank 400 оказался настолько же квадратен, угловат и брутален, насколько и ожидалось. Фотографии его внешнего вида раздобыло китайское издание Mydrivers. Напомним, что на российском рынке сейчас представлены два образчика семейства Tank — 300-й и 500-й. Судя по всему, появление в России третьего, «промежуточного» между ними 400-ого «танка» — лишь вопрос времени.

По своей стилистике дизайн Tank 400 близок к модели Tank 300, а не к «пятисотке». Такое впечатление, что дизайнер рисовал автомобиль под впечатлением от всех разом автомобилей марки Jeep начала 2000-х. Снимков интерьера модели пока нет, однако можно предположить, что и салон «чтырехсотого» будет оформлен в духе «трехсотого».

Известно, что Tank 400 построен на фирменной рамной платформе GW01 — как и Haval H9. Длинна кузова — 4,8 метра (чуть больше, чем у Tank 300). Согласно предварительным данным, машина может получить два варианта силовых агрегатов. Оба бензиновые: 2-литровый мотор на 227 л. с. и 360-сильный агрегат объемом 3 литра. Первый работает в паре с восьмиступенчатой АКП, а второй — с «девятиступкой».

О конкретных сроках появления Tank 400 на российском рынке пока не сообщается.