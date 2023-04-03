Tank 500 попал аварию на тестах: китайцев настигает немецкое проклятье

Как передают китайские СМИ, несчастный случай произошел в провинции Гуандун. Причиной аварии стало ослепление водителя. Хотя по видео видно, что на дороге достаточно светло, а асфальт сухой. К счастью, все были пристегнуты и никто серьезно не пострадал. Но многочисленные электронные помощники почему-то не сработали. При этом съемка с видеорегистратора дает понять — никакой экстремальной ситуации не было, да и рулевой ехал со скоростью потока.
Напомним, что у Tank 500 есть «умная» электронная система стабилизации, помощник при экстренном торможении (BAS), функция автоматического замедления на малой скорости и прочие «обереги». Все они оказались бессильны перед простым поворотом, а удар получился серьезным. Переднее левое колесо отлетело: видимо, поворотный кулак не выдержал удара. А он в тяжелом внедорожнике должен быть довольно мощным.
Сильно смяты и закрытые двери. Скорее всего, их намертво заклинило и людям пришлось выбивать стекла, дабы выбраться наружу. Все это говорит о том, что кузов серьезно повело. Тут можно предположить — инженеры при проектировании допустили просчет. У «Танка» роль силового элемента отводится фрагменту рамы. А на нее при таком ударе нагрузки минимальны. Основное взяли на себя передние и боковые стойки. Последние еще в неплохом состоянии, а вот фронтальные опасно помялись. Еще немногор — и людей могло просто зажать.
Этот случай напоминает серию «крашей» Mercedes-Benz A-класса (W168). На «немца» инженеры установили мягкую длинноходную подвеску, а менеджеры сократили программу испытаний. Результат — проблемы с управляемостью, которые раскопали журналисты. На конкурсе Car of the Year в поведении «Мерса» заметили странности. Так, при скорости 45 км/ч микровэн показал склонность к резкому заносу задней оси.
А спустя месяц журналист Роберт Колин из шведского Teknikens Warld при выполнении переставки перевернул A-класс на 60 км/ч. Производитель признал просчет, доработал модель, но от потерь это не спасло. A-класс вошел в «десятку» самых убыточных автомобилей по версии агентства Berstein Research.
Нечто подобное может грозить и Tank 500 если станет ясно: целый набор электронных систем в критической ситуации не работает. А еще случай может обернуться чередой судебных исков, что кратно увеличит убытки автокомпании.