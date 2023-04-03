Tank 500 попал аварию на тестах: китайцев настигает немецкое проклятье

Как передают китайские СМИ, несчастный случай произошел в провинции Гуандун. Причиной аварии стало ослепление водителя. Хотя по видео видно, что на дороге достаточно светло, а асфальт сухой. К счастью, все были пристегнуты и никто серьезно не пострадал. Но многочисленные электронные помощники почему-то не сработали. При этом съемка с видеорегистратора дает понять — никакой экстремальной ситуации не было, да и рулевой ехал со скоростью потока.

Напомним, что у Tank 500 есть «умная» электронная система стабилизации, помощник при экстренном торможении (BAS), функция автоматического замедления на малой скорости и прочие «обереги». Все они оказались бессильны перед простым поворотом, а удар получился серьезным. Переднее левое колесо отлетело: видимо, поворотный кулак не выдержал удара. А он в тяжелом внедорожнике должен быть довольно мощным.

Сильно смяты и закрытые двери. Скорее всего, их намертво заклинило и людям пришлось выбивать стекла, дабы выбраться наружу. Все это говорит о том, что кузов серьезно повело. Тут можно предположить — инженеры при проектировании допустили просчет. У «Танка» роль силового элемента отводится фрагменту рамы. А на нее при таком ударе нагрузки минимальны. Основное взяли на себя передние и боковые стойки. Последние еще в неплохом состоянии, а вот фронтальные опасно помялись. Еще немногор — и людей могло просто зажать.