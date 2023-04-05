АВТОВАЗ начал выпуск новейшей комплектации LADA Niva Travel

Новая LADA Niva Travel посвящена партнерству АВТОВАЗа с «Континентальной хоккейной лигой» (КХЛ). В конце прошлого года, когда оно было официально оформлено, анонсировался выпуск спецверсии внедорожника, адресованной любителям хоккея.

Автомобиль оснастили накладками на пороги с эмблемой КХЛ, логотипом лиги на задней двери, закрепленной в багажнике накидкой на бампер (чтобы не пачкать вещи при погрузке) и салонными ковриками. Кроме того, внедорожник укомплектовали рюкзаком и стаканом с символикой КХЛ, а также органайзером для огнетушителя и аптечки. По данным Avtograd news, АВТОВАЗ уже приступил к выпуску LADA NIVA Travel в особом исполнении.

Напомним, что «в прошлой жизни», когда на отечественном рынке присутствовали европейские автобренды, в линейке чешской Skoda тоже имелись «хоккейные» версии моделей Rapid, Octavia и Karoq — Hockey Edition. Характерно, что в них, в отличие от тольяттинского креатива с «КХЛ-эдишн», не было предусмотрено комплектование машин фирменным «мерчем» в виде рюкзаков и стаканов.