АВТОВАЗ начал выпуск новейшей комплектации LADA Niva Travel

фото АВТОВАЗ
Тольяттинский автогигант расширил линейку своей внедорожной модели LADA Niva Travel. Очередная комплектация отечественного автомобиля для езды по плохим дорогам посвящена хоккейной тематике.
Максим Строкер

Новая LADA Niva Travel посвящена партнерству АВТОВАЗа с «Континентальной хоккейной лигой» (КХЛ). В конце прошлого года, когда оно было официально оформлено, анонсировался выпуск спецверсии внедорожника, адресованной любителям хоккея.

Автомобиль оснастили накладками на пороги с эмблемой КХЛ, логотипом лиги на задней двери, закрепленной в багажнике накидкой на бампер (чтобы не пачкать вещи при погрузке) и салонными ковриками. Кроме того, внедорожник укомплектовали рюкзаком и стаканом с символикой КХЛ, а также органайзером для огнетушителя и аптечки. По данным Avtograd news, АВТОВАЗ уже приступил к выпуску LADA NIVA Travel в особом исполнении.

Напомним, что «в прошлой жизни», когда на отечественном рынке присутствовали европейские автобренды, в линейке чешской Skoda тоже имелись «хоккейные» версии моделей Rapid, Octavia и Karoq — Hockey Edition. Характерно, что в них, в отличие от тольяттинского креатива с «КХЛ-эдишн», не было предусмотрено комплектование машин фирменным «мерчем» в виде рюкзаков и стаканов.

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5 апреля 2023
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