На Нью-Йоркском автосалоне объявили победителя конкурса «Всемирный автомобиль года»

Hyundai Ioniq 6 построен на архитектуре Electric-Global Modular Platform (E-GMP) и обладает возможностью сверхбыстрой зарядки с напряжением 800В. Технология позволяет заполнить энергией батарею машины с 10% до 80% за 18 минут. Максимальный запас хода Ioniq 6 заявлен на уровне 614 км.

«Электричка» примечательна одним из самых низких коэффициентов аэродинамического сопротивления среди автомобилей — 0,21. Модель «нафарширована» всевозможными опциями и системами помощи водителю.

Жюри в составе 100 автомобильных журналистов из 32 стран определилось также и с моделями-победителями в других номинациях World Car Awards 2023. Так «Премиальным автомобилем года» стал Lucid Air, «Спорткаром года» — Kia EV6 GT, а «Городским автомобилем года» — Citroёn C3.

Заметим, что приобрести «автомобиль года» Ioniq 6 могут и россияне — его привезут из Кореи под заказ. Там эта «электричка» стоит в пределах 3,15—3,7 млн. рублей в пересчете на нашу валюту. Правда, заплатить за нее придется больше, ведь торговцы заложат в конечную стоимость свой бонус, а также логистические и другие сопутствующие расходы.