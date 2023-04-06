В России стартовали продажи кроссовера Changan СS95

Колесная база семиместного полноприводного Changan СS95 равна 4949 мм. Экстерьер машины выдержан в классическом для современных китайских кроссоверов стиле. Под ее капотом расположен двухлитровый бензиновый турбомотор мощностью 220 л. с. Он работает в паре с шестиступенчатым «автоматом».

Производитель сообщает, что кроссовер укомплектован интеллектуальной системой полного привода NexTrack от BorgWarner, которая обеспечивает высокую проходимость в сложных дорожных условиях.

В списке оснащения — цифровая приборная панель и большой монитор мультимедийной системы в верхней части центральной консоли, настройка водительского сиденья в 10 направлениях, трехзонный климат-контроль, панорамная крыша. Сиденья второго ряда имеют продольную регулировку и изменяемый угол наклона спинки..

Кроме того, Changan СS95 располагает круиз-контролем, системой предупреждения о фронтальном столкновении, мониторингами рядности движения и слепых зон, системой предотвращения боковых столкновения и прочими положенными флагману ассистентами.

Остается лишь добавить, что на новинку, как и на все официально поставляемые в Россию модели Changan, распространяется стандартная фирменная гарантия — 5 лет или 150 000 км пробега.