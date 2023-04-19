Китайским автобрендам предложили дать льготы в России

– Надо закрепить на законодательном уровне преференции для предприятий по сборке и техобслуживанию автомобилей, ввести упрощенную и льготную систему таможенной очистки машинокомплектов, — предложил г-н Звагельский в ходе круглого стола на тему «Проблемы ввоза и сертификации автомобилей на российском рынке».

По его словам, китайские промышленники с неохотой вкладывают деньги в производства, расположенные за пределами Поднебесной. Но Россия может стать в этом смысле страной-исключением из сложившегося правила. Звагельский рассказал, что некоторые китайские госкомпании заинтересованны в совместных инвестициях в создание российских производств и продвижение китайских брендов на отечественном рынке.

Он считает, что региональные программы поддержки промышленности, подобные действующим в Москве, Калужской и Калининградской областях, следует распространить и на китайские компании.