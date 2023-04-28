На российский рынок выходит новая марка Forland

Ожидается, что на рынок выйдут сразу несколько новых авто с шассии полной массой от 3,5 до 18 тонн. В семейство Forland, которая является «дочкой» китайской марки Foton, входят модели из шести различных линеек: H7, T3 и T5, а также L3, L5 и L7.

В настоящий момент обсуждается возможность взаимодействия с локальными поставщиками комплектующих, что позволит марке расширить свое присутствие в России.

Между тем, российские специалисты тоже не дремлют. Буквально на днях Минпромторг отрапортовал о выпуске новейшего грузовика БАЗ-S36A11, произведенного на Брянском автозаводе. В настоящий момент модель проходит тестовые испытания на полигоне НАМИ. Трудится над модернизацией производства и отчественный КамАЗ. В общем, без большегрузов мы точно не останемся.