Самые популярные подержанные минивэны и фургоны на российском рынке

Бестселлерами в секторе «бэушных» вэнов оказались Hyundai Staria, Kia Carnival, VW Multivan и Toyota Alphard. В среднем «бусы» торгуются за 1 500 000 рублей. Такими данными с порталом «АвтоВзгляд» поделились аналитики «СберАвто», проанализировавшие предложения на стремительно растущем вторичном рынке.

Что касается фургонов, то абсолютным лидером стала российская марка LADA, застолбившая с моделью Largus долю в 41%. Второе место занял Volkswagen Caddy, а третье — Suzuki Solio. Средняя стоимость «бэушного» автомобиля в этом сегменте составляет 950 000 рублей.

В большинстве своем россияне покупают машины белого и черного цветов, а также с механической коробкой передач.