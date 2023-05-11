Компания Mitsubishi порадует покупателей россыпью новинок в 2023 году

Среди уже известных дебютантов — свежее поколение кроссовера ASX. Он представляет собой клон европейского Renault Captur с иными шильдиками (не путать с российским Kaptur). Также готовится к премьере пикап L200. Он появится под названием Triton. Ожидается, что в основе «рамника» будет лежать «тележка» очень удачного Nissan Navara. Не исключено, что оба автомобиля мы увидим и у нас в стране, ведь параллельный импорт продолжает работать.

А вот кей-кар Mitsubishi Delica Mini объедет Россию стороной, так как у наших граждан такой тип кузова не пользуется популярностью.

Ближе к концу года ждем серийную версию концепта XFC. Это будет мини-кроссовер. За ним приедет Colt нового поколения и рестайлинговый XPander.